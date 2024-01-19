تمهيدًا لتشغيلها.. محافظ أسوان يتفقد ميدانيًا المشروعات التنموية والخدمية

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وحتى يجنى مواطنى أسوان ثمار هذه الأعمال التى شهدتها زهرة الجنوب خلال الفترة الحالية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد شملت جولة محافظ أسوان التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، ومسئولى الجهات التنفيذية، تفقد أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التى شهدها مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل وذلك بحضور عمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ إذ يضم صالة مكشوفة تسع 1200 كرسى، ومسرح بمساحة 290 م2، وقاعة فنون تشكيلية، وقاعة تكنولوجيا المعلومات، ومكاتب إدارية.

وقام اللواء أشرف عطية ومرافقيه بتفقد مشروع "حى اللوتس" السكنى بمنطقة العقاد، وما يحتويه من وحدات سكنية بالتجمعين الأول والثانى، ومسجد، ومول اللوتس بالتجمع الأول والمقام على مساحة 700 م2، ومكون من دورين ويضم 8 محلات وكافتيريا، و4 مكاتب إدارية؛ إذ تم استثماره فى إقامة معرض للسلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، لتستكمل البانوراما الجمالية بالحى باللاندسكيب والحدائق والمشروعات الخدمية، والرصف والدهانات والبلدورات والإنترلوك ليصبح مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية .

واختتم أشرف عطية جولته بتفقد مكتبة مصر العامة ، والتى أصبحت إضافة هامة للخريطة الثقافية بإعتبارها أكبر صرح تنويري ومنارة علمية وفنية لما تشتمله من مكونات وعناصر على أعلى مستوى من الرقى لتصبح بحق علامة مضيئة للمواقع الحضارية بالمحافظة.

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