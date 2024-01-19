متأثرة بكتل هوائية صحراوية.. ارتفاع درجات الحرارة لمدة 72 ساعة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الجمعة، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية تزيد من فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولى، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 23 درجة، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام بـ 4 درجات، حيث من المفترض ان يشهد شهر يناير ذروة الانخفاض في درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة بدءا من يوم الإثنين المقبل، مطالبة الجميع توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية اليومية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، بعد الـ 72 ساعة المقبلة.