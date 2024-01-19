معبر رفح يستقبل 61 مصابا ومريض أورام من قطاع غزة

استقبل معبر رفح، اليوم الجمعة، 61 مصابا فلسطينيا ومريض أورام ، قادمين من مستشفيات قطاع غزة، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

واستقبلت مصر21 مصابا فلسطينيا، كما تم استقبال 40 مرافقا ونقلهم إلى المستشفيات المصرية حيث يجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وذكرت مصادر طبية أن المصابين الفلسطينيين يعانون من إصابات متنوعة، منها إصابات خطيرة، وقد تم توزيعهم على مستشفيات شمال سيناء والقاهرة الكبرى.

واستقبل مستشفى بئرالعبد ومستشفى العريش ومستشفى السلام التخصصى ومستشفى الفرنسى بميناء العريش المصابين الفلسطينين.

كما شملت القافلة مريض أورام يحتاج إلى علاج متخصص، وتم نقله إلى نادي اتحاد سيناء.