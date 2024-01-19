أمم أفريقيا.. أول تعليق لـ«فيتوريا» عقب تعادل مصر وغانا 2/2

قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إن مباراة المنتخب أمام غانا كانت رائعة وكنا نلعب للفوز من بداية اللقاء، وأتقدم بالشكر للاعبين على المجهود الكبير وروحهم العالية لتحقيق الفوز.

أضاف «فيتوريا» فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "الأداء تحسن تدريجيًا ونعمل دائمًا على تطوير الأداء من مباراة لأخرى، وكنا نلعب أمام فريق غانا القوى وقدمنا مباراة قوية للغاية".

وتابع فيتوريا: "مستوى اللاعبين يتقدم من مباراة لأخرى والشوط الثاني كان رائعا، وفخور جدا بفريقي واللاعبين".

وأكمل: "محمد صلاح لاعب رائع وكبير ووجوده مكسب للمنتخب، وشعوره بآلام وراء خروجه من المباراة".