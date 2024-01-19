كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد وأتلتيكو إلى شوطين إضافيين

اتجهت مباراة ريال مدريد ضد نظيره أتلتيكو مدريد، إلى شوطين إضافيين بعد تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، في لقاء يجمع بينهما حاليًا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 2-2، بعد شوط ثاني مثير، شهد تسجيل ألفارو موراتا هدف للأتلتي في الدقيقة 57 بعد خطأ فادح من حارس الملكي أندريه لونين والمدافع أنطونيو روديجير.

وأدرك خوسيلو، هدف التعادل للريال في الدقيقة 82 من رأسية، بعد كرة عرضية من الإنجليزي جود بيلينجهام.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم أتلتيكو مدريد بهدف في الدقيقة 39 عن طريق صامويل لينو، ومع نهاية الشوط جاء هدف التعادل للميرينجي بالنيران الصديقة، حيث أحرز حارس الأتلتي يان أوبلاك هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+1.

وتأتي مواجهة ديربي مدريد بين الفريقين، بعد أيام قليلة من فوز الريال على أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 5-3.