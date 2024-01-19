نابولي يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بثلاثية في شباك فيورنتينا

اكتسح فريق نابولي، نظيره فيورنتينا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

تستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي، خلال الفترة من 18 يناير وحتى 22 من الشهر ذاته، بمشاركة 4 فرق، نابولي، إنتر ميلان، فيورنتينا، ولاتسيو.

ويشارك نابولي في كأس السوبر الإيطالي، بصفته بطل الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، بينما يخوض فيورنتينا البطولة باعتباره وصيفًا لكأس إيطاليا.

انتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف للا شئ، أحرزه جيوفاني سيميوني في الدقيقة 22، قبل أن يهدر نانيتامو إيكوني فرصة التعادل لصالح فيورنتينا، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل أليسيو زيربين، هدفين في الدقيقتين 84 و86، ليفوز فريق الجنوب بنتيجة 3-0.

وبهذا الفوز، تأهل نابولي إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي، بعدما تغلب على فيورنتينا، لينتظر الفائز من مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في نصف النهائي الثاني، التي تقام بين الفريقين اليوم الجمعة 19 يناير 2024.