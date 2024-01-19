الدفع بعربات شفط المياه لإنقاذ شوارع إسنا من الغرق بسبب هبوط أرضي.. صور

دفعت الجهات المعنية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الخميس، بعربات شفط المياه إلى منطقة مساكن الري وسط المدينة، والتي تعرضت شوارعها إلى كسر ماسورة مياه شرب عمومية بالشارع الرئيسي أمام مدرسة إسنا الثانوية الفندقية وذلك أثر هبوط أرضي.

وكانت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا قد تلقت إخطارا يفيد حدوث كسر في ماسورة عمومية أمام مدرسة التجارة، مما أدى إلى غرق الشوارع المجاورة لهم ومن بينها شارع المدارس ومنازل الري بسبب تجمع المياه الراكدة.

وتوجه على الفور لموقع البلاغ، اللواء كرم العيادي مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، والنقيب أحمد عبد الوهاب نائب رئيس وحدة مرور إسنا، والنقيب علي شعبان رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، بتواجد القول الأمني ومسئولي إدارة المياه والصرف الصحي بالمدينة.

وبالمعاينة تبين أنه تسبب كسر الماسورة، في إحداث هبوط أرضي بالشارع الرئيسي أمام مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، وادي إلى تسرب كميات كبيرة من المياه داخل عدد من المحلات التجارية والمقاهي بأحد المولات المجاورة، وتم التعامل معها بمعرفة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للكشف عن الكسر وجاري أعمال إصلاح الكسر والهبوط الأرضي وإعادة الشيء لأصله في إطار المحافظة على السيولة المرورية والأمن وسلامة المواطنين، وجاري العمل بمشاركة إدارة المتابعة بمجلس المدينة.

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