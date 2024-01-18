أحمد سعيد عبد الغنى يحيى ذكرى رحيل والده الخامسة بكلمات مؤثرة

احيى الفنان احمد سعيد عبد الغنى ذكرى رحيل والده الفنان سعيد عبد الغنى حيث نشر احمد صورة لوالده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " و علق عليها قائلا : " الذكري السنويه الخامسه لوفاه ابي واخي وصديقي وتؤام روحي .الله يرحمك ياحب عمري "

يذكر ان تمراليوم الذكرى الخامسة لوفاة الفنان القدير سعيد عبد الغنى الذى حصل على ليسانس الحقوق عام 1958 وعمل في الصحافة بجريدة الأهرام والتي أوصلته إلى عالم الفن وقدم ما يزيد عن 124 عملا خلال مشواره الفنى

fsdbghjt