كأس الأمم الأفريقية.. نيجيريا تحقق فوزها الأول على كوت ديفوار

حقق منتخب نيجيريا فوزا غاليا علي نظيره كوت ديفوار بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير القادم بمشارة 24 منتخبًا.

احرز هدف النسور اللاعب ويليام تروست إيكونج من ضربة جزاء فى الدقيقة 55 من عمر المباراة.. وكان جان لويس جاسيه، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، دخل المباراة بالتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يايا فوفانا



خط الدفاع: إيفان نديكا – عثمان ديوماندي – جيسلان كونان

خط الوسط: سيرج أورييه - فرانك كيسي - سيكو فوفانا إبراهيم سانجاريه - كريستيان كوامي

وفي الهجوم: جيريمي بوجا – جيان فيليب كراسو.



فى حين دخل البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، المباراة بالتشكيل المكون من

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي

خط الدفاع: آينا، سيمي آجايي، تروست إيكونج، زايدو سنوسي



خط الوسط: فرانك أونيكا، أليكس أيوبي، باساي

وفي الهجوم: صامويل تشيكويزي، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.



المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.



المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.