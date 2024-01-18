المؤبد لمتهم بقتل مسنة طمعًا فى معاشها بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد بتهمة قتل مسنة بعد التعدي عليها لسرقتها داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة المطرية.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم «ف.ش»، عاطل قتل المجني عليها «ج.م» ربة منزل بطعنة نافذة وتركها غارقة في دمائها لتلقي مصرعها في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم اعترف ارتكاب الواقعة بسبب ضائقة مالية يمر بها وأن المجني عليها تقيم بمفردها وتحصل على معاش شهري، وأنه يوم الواقعة تربص بالمجني عليها، وتأكد أنها حصلت علي المعاش الشهر الذي تأخذه؛ لتنفق على نفسها، وانتظر في وقت متأخر من الليل لهدوء المارة بالشارع وطرق باب مسكنها وعندما فتحت له كتم أنفاسها وطعنها طعنة نافذة أودت بحياتها في الحال.

وبينت مناظرة النيابة العامة عن أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من عمرها وبها سحجات وكدمات متفرقة وطعنة نافذة بالبطن تسبب في نزيف حاد أدي لوفاتها.

من جانبها قالت جارة المجني عليها إنها تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها وإن الجيران اكتشفوا الواقعة؛ لأنها لم تخرج من مسكنها أو تطلب علاجها الشهري كما تفعل وإن الباب مغلق واتصلوا على الشرطة ليجدوها جثة هامدة نتيجة قتلها.

وقال الضابط مجري التحريات في الواقعة إن تحرياتها السرية توصلت إلى أن المجني عليها تقيم بمفردها منذ 4 سنوات ويوم الواقعة استقلت توكتوك لأخذ المعاش ثم عادت إلى مسكنها ولم يشعر بها أحد وأن المتهم سيئ السمعة واستغل تواجد المجني عليها بمفردها وقتلها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عاطل قتل مسنة بهدف السرقة داخل مسكنها، بعدما تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسنة على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتبين وجود جثة سيدة مصابة بطعنة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات والاستماع الشهود تبين أن عاطلا وراء الواقع لهدف سرقة معاشها وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم واعترف بالواقعة وتحرر المحضر بالواقعة.