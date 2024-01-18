أمم أفريقيا 2023.. منتخب المغرب يوجه رسالة للمنافسين ويحفظ ماء وجه العرب.. زامبيا دون فوز منذ 12 عامًا.. والكونغو الديمقراطية يفشل في إبطال مفعول الرصاصات النحاسية

انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بنهاية مباريات المجموعة السادسة بفوز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية نظيفة، وتعادل الكونغو الديمقراطية مع زامبيا بهدف لمثله.

ووجه منتخب المغرب رسالة تحذيرية قوية للمنافسين فى كأس الأمم الأفريقية بفوزه الكبير على تنزانيا، ليؤكد أنه يسعى لحصد اللقب القاري، بعدما حقق إنجازًا عربيًا وأفريقيًا غير مسبوقًا فى كأس العالم قطر 2022، ببلوغ دور نصف النهائى واحتلال المركز الرابع بالمونديال الأخير.

وحفظ منتخب أسود الأطلس، ماء وجه العرب فى البطولة، بعدما تعثرت المنتخبات العربية فى الجولة الأولى من دور المجموعات سواء بالخسارة أو بالتعادل، حيث أصبح المنتخب العربى الوحيد، الذى حقق انتصارًا فى أول الجولات، إذ بدأ منتخب مصر مسلسل التعثر بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام موزمبيق، ثم فشل المنتخب الجزائرى فى الحفاظ على تقدمه على أنجولا ليتعادل المنتخبان بهدف لمثله، أما منتخب تونس فتلقى هزيمة من ناميبيا بهدف للا شىء، وخسر منتخب موريتانيا بنفس النتيجة من بوركينا فاسو، فيما اكتسح منتخب المغرب نظيره التنزانى بثلاثة أهداف دون رد.

مباراة المغرب وتنزانيا

وأنهى المنتخب المغربى سلسلة سقوط الكبار فى الجولة الأولى بعد فوز كوت ديفوار على غينيا بيساو فى الافتتاح بهدفين دون مقابل، وانتصار السنغال العريض على جامبيا بثلاثية نظيفة.

وكانت نتائج المنتخبات الكبيرة مفاجئة بعد تعرض بعضها للخسارة وسقوط الأخرى فى فخ التعادل، حيث تعادل منتخب نيجيريا مع غينيا الاستوائية 1-1، وتعثر المنتخب الوطنى بالتعادل مع موزمبيق 2-2، وتعرض منتخب غانا لهزيمة من الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف، وفرض منتخب غينيا التعادل على الكاميرون بهدف لمثله، وبنفس النتيجة فشل منتخب الجزائر فى تحقيق الفوز أمام أنجولا، وفى أكبر مفاجآت الجولة الأولى كانت خسارة منتخب تونس من ناميبيا بهدف للا شىء، كما تجرع جنوب أفريقيا مرارة الهزيمة من مالى بثنائية دون رد.

وبعد تعادل منتخبى زامبيا والكونغو الديمقراطية، بات الأول لا يتذوق طعم الفوز منذ تحقيقه للقب أمم إفريقيا 2012 على حساب كوت ديفوار، حيث إنه شارك فى نسختى 2013 و2015 ولم يفز فى مرحلة المجموعات.

مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا

وبالتالي، فشل منتخب الكونغو الديمقراطية فى إبطال مفعول الرصاصات النحاسية، مثلما حدث فى مباراة كرة اليد التى جمعت المنتخبين فى بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد التى تقام حاليًا فى مصر، حيث اكتسح الفهود، زامبيا بنتيجة 40-21، فى مباراة أقيمت فى نفس يوم مباراة كرة القدم بين المنتخبين، ليتفوق رجال كرة اليد على رجال كرة القدم فى هزيمة منتخب زامبيا.

وبعد نهاية الجولة الأولى، تصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد نقاط، وجاء منتخب الكونغو الديمقراطية ثانيًا وفى رصيده نقطة واحدة، وحل زامبيا ثالثًا بنقطة وحيدة، فيما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب بلا نقاط.