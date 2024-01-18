عقد الاجتماع الشهري لمناقشة الموقف التنفيذي لتوسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الاجتماع الشهري لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي

جاء ذلك بمقر الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة، وبحضور المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري ستانتيك والدكتور محمد حسين الحداد نائب مدير فريق الاشراف على التنفيذ والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة ومنى خليفة خبير المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة وأعضاء وحدة تنفيذ المشروع بشركة مياه الفيوم ومهندسي الإشراف بالمواقع وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات

أستعرض المهندس صفوت خالد والدكتور محمد حسين الحداد خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات البرامج الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة والتي تشمل

- عقود انشاء محطات رفع وشبكات ( زاوية الكرادسة-كفر محفوظ - العجميين وأبو شنب - اللاهون والعدوة - أبشواي - سنهور البحرية - قصر رشوان)

- ومناقشة واستعراض عقود انشاء محطات المعالجة ( إبشواي- أبو شنب - كفر محفوظ - اللاهون - العجميين - ومحطة معالجة زاوية الكرادسة )

وأكد المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة خلال الإجتماع على إلتزام جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بكافة البنود التعاقدية وقواعد السلامة والصحة المهنية لضمان عدم وقوع أي حادث يؤثر على سير العمل وإزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات لضمان الإنتهاء من تنفيذ المشروعات في وقتها المحدد وفق الجدول الزمني وأهمية التواصل والمشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين

وفي سياق متصل أوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار أن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف يهدف إلى زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية من ٤٨ ٪ إلى ٨٦ ٪ من خلال البرنامج مما يؤدي إلى تحسين الظروف المجتمعية والصحية والاقتصادية لسكان القرى، وحماية الموارد المائية والبيئة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون.

2d2a2a83-a1c2-4cbc-9d92-aafa4b46caf2

52a27b97-f202-4177-bce6-b966064a998b

880ade1f-3bf7-48c0-882c-122a7633e230