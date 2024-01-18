مدرب الزمالك يحفز اللاعبين قبل انطلاق البطولتين الوديتين بالإمارات

عقد معتمد جمال مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الأول للفريق في الإمارات مساء اليوم الخميس .

وطالب جمال اللاعبين بتقديم مستوي يليق بنادي الزمالك خلال البطولتين الودتين بالإمارات، مع ضرورة تحقيق الفوز على حساب الوحدة الإماراتي وديا يوم السبت المقبل، مشيرا إلي أن التركيز في التدريبات والمعسكر الإماراتي سيجعل اللاعبين يحافظون على المستوي البدني والفني المميز خلال فترة توقف الدوري الحالية .

وتضم بعثة الزمالك في الإمارات كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.