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الخميس 18 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

رواية ملوك للكاتبة نورا عماد جديد بمعرض الكتاب 2024

رواية ملوك عين. لونها
رواية ملوك عين. لونها غروب الشمس
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صدر حديثا عن دار سما للنشر والتوزيع رواية ملوك للكاتبة نورا عماد، التى تدور أحداثها في فلك الحياة الاجتماعية، وتكشف آثار التنشئة الاجتماعية ومواجهة المرأة لمصائر صعبة واكتساب البطلة لخبرات حياتية.

 تتكون الرواية من 328 صفحة من القطع المتوسط، تكشف خلالها الكاتبة عن حقائق لم تدرك من قبل فى سياق سردي مشوق، مزينة بغلاف بديع لصورة فتاة تحمل ملامحها العديد من الأسرار.

استطاعت نورا عماد أن تجعل من شخوص الرواية أبطال يتعايشون يتأثرون بمتغيرات المجتمع ويؤثرون في القاريء عبر سطور مفعمة بالمجريات، حيث رسمت الكاتبة صورة إيقاعية للبطلة ملوك عبر السطور وهى تتقافذ بين الأحداث لتصعد لقمة الحوار مع بكر الشافي ورفيقة. 

تفتح الكاتبة في الرواية كل نوافذ الأحداث ولكنها جعلت نافذة الهروب أشبه بالمغارة متعددة النوافذ والأبواب فيما جعلت القاريء ينبش عن الكنز بين سطور الرواية.

الحياة الاجتماعية دار سما للنشر والتوزيع دار سما للنشر معرض الكتاب 2024 رواية ملوك الرواية