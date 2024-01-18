بعد أخذ الديّة.. تعرف علي عقوبة 16 متهما بقتل الطفلة "بسنت" ببولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 16 متهما بإنهاء حياة الطفلة بسنت والتي توفيت بطلقات نارية أثناء تصادف تواجدها بالشارع، لشراء بعض طلبات المنزل، وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية، في بولاق الدكرور، بأحكام متفاوتة ما بين 5 إلى10 سنوات.

يذكر أن أسرة الضحية كانت قد تصالحت مع المتهمين واخذت "الدية" ولكن المحكمة أصدرت قراراتها من الجانب القضائي.



وقضت المحكمة على المتهمين من الثامن ل السادس عشر بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بالسجن 5 سنوات للمتهمين "أ.س" و "م،ح"، وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهمين "د.ن" و "أ .أ" و "م .ن"، وأيضا بمعاقبة المتهم "ع. ك" بالسجن سنة مع الشغل، كما قضتببراءة المتهم "ح .أ".

فيديو ١: اللحظات الأخيرة للطفلة بسنت قبل مقتلها بأعيرة طائشة بين تجار مخدرات ببولاق الدكرور

https://www.facebook.com/100045060923254/videos/574757407353818/?mibextid=Nif5oz

فيديو ٢: نازلة تجيب أكل.. حرب شوارع بالأسحلة النارية تنتهي بقتل طالبة وسط الشارع في بولاق الدكرور

https://fb.watch/pE-prcevvh/?mibextid=Nif5oz

وتعود تفاصيل الواقعة عندما لقيت الطفلة بسنت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحةالنارية، وزجاجات المياه الغازية.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022، لمعاقبة 16 متهم: سمير ص م، وأنور م أ،ومحمد خ م أ، وأحمد س ع ح، ومحمد ح م، وأحمد ش خ، وشريف أ م، وعبد الله ب، وسيد ك م، ومحمود ن م، وأحمد ج ه، ومحمود خ أ،ومحمود ع م، وإسماعيل م غ، وعبد الرحمن ج ق، وعبد الرحمن ج ق.

حيث أن المتهمين في 28 يونيو 2022، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف أمام أهالي وقاطني منطقة ناهيا بولاق الدكرور، وذلك بأن أشهرواأسلحة نارية وبيضاء طبنجات بغير ترخيص و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، تجاه بعضهم البعض بقصد الترويع وفرضالسطوة.



وتابعت التحقيقات: بناء على ارتكاب تلك الجريمة، جنايتين أخريين وهما أنهم في ذلك الزمان والمكان، قتلوا بسنت مجدي محمد، عمدًا معسبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح على إثر سابق الخلاف بينهم، وما أن ظفروا ببعضهم البعض إبانارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول، حتى أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية صوب بعضهم البعض، وتصادف مرور الطفلة المجني عليهابمسرح الواقعة فأحدثوا إصابتها، وحازوا وأحرزوا مواد في حكم المفرقعات غير المرخصة بها.

وكانت قد حصلت "البوابة نيوز" على فيديو يوثق اللحظات الأخيرة قبل مقتل الطفلة “بسنت” المعروفة باسم "شيماء" وسط أهالي المنطقة،والتي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء تصادف نزولها إلى الشارع لشراء أكل وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياهالغازية، بين عدد من الأشخاص بشارع محمد حسنين عبد الوهاب، متفرع من محمود السنوطي بحي بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وقالت أسرة الطفلة "بسنت.ا" ضحية مشاجرة تاجر المخدرات ببولاق الدكرور، إن الطفلة كانت العائل الوحيد لوالديها.

وأكدت خالة الفتاة الضحية في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن والدي الفتاة من “الصم والبكم”، مطالبين بالقصاص من المتهمينوسرعة ضبطهم.

وأوضحت خالة الضحية أن ابنة شقيقتها نزلت الشارع من أجل شراء الطعام، وكانت هناك مشاجرة بين مسجلين خطر بالأسلحة الناريةبسبب تجارة المخدرات.

وأمرت نيابة الجيزة التصريح بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاما، لقيت مصرعها خلال مرورها بالشارع في وجود مشاجرة بالأسلحةالنارية ببولاق الدكرور.

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة كانت بتلقي الرائد محمدطبلية رئيس وحدة المباحث إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرةالقسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "بسنت" المعروفة باسم "شيماء" وسط أهالي المنطقة، طالبة في منتصف العقد الثاني منعمرها مصابة بطلق ناري.

بإجراء التحريات وسؤال أهل المتوفاة أفادوا بأنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجربه بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجةالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الجناة طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعةوتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة الطالبة عقب بيان الصفة التشريحية وإعداد تقرير طبي واف عن كيفيةوأسباب الوفاة وأمرت النيابة بتسليم جثمان الفتاة لذويها، كما تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتلالطفلة وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار آخرين متورطين في ارتكاب الجريمة ولا تزالالتحقيقات مستمرة.