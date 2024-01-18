بالصور.. محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجان الإمتحانات بمجمع مدارس العروبة المشتركة، والتى تضم 204 طالب وطالبة بواقع 10 لجان إمتحانية، وأيضًا مدرسة المنار الرسمية للغات، والتى تضم 213 طالب وطالبة داخل 11 لجنة إمتحانية، وذلك من إجمالى 303 لجنة تضم 27 ألف و105 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

ومن المقرر الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية فى 24 يناير المقبل، وقد رافقه خلال جولته المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وجاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 / 2024 .

كما أطمأن اللواء أشرف عطية على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهئية الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية .

ووجه المحافظ بضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس ، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة.

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