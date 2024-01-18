نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمدينة الحوامدية

أجري ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، يرافقه النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، جولة ميدانية علي مشروعات الصرف الصحي بمدينة الحوامدية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لايجاد حلول سريعة لها، في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ محطة رفع الصرف الصحي بقرية أم خنان مشددا على تكثيف أعمال وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد اعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية، حيث تابع أعمال التوسعة ووضع البلدورات وطبقة السن بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتي كورنيش النيل، ووجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية والمهندسة مي صلاح المشرف العام علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل شلبي المشرف العام علي قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.