رسميا.. عمومية اللجنة الأولمبية تسحب الثقة من هشام حطب

قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية في اجتماعها غير العادي اليوم الخميس بمقر اللجنة في ستاد القاهرة بمدينة نصر، سحب الثقة من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق الصادر في حقه قرار بالإيقاف.

وأسدلت الجمعية العمومية خلال اجتماعها التكميلي الستار على الأزمة التي بدأت منذ أسابيع عقب قرار وزارة الشباب والرياضة تجميد وإيقاف اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب وتحويله للنيابة العامة.

وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس عقدت جلستها الأولى السبت الماضي، وقررت إرجاء التصويت على سحب الثقة من هشام حطب، لحين تلقي الأولمبية الدولية تقريرا مفصلا بشأن الأزمة من الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية "أنوكا"، والمتوقع إرساله خلال الـ24 ساعة المقبلة.