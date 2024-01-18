ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ،بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23410 طن تشمل : 4725 طن رمل و 3000 طن كسب فول صويا و 8250 طن يوريا و 2080 طن مولاس و 5355 طن اسمنت معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28671 طن تشمل: 8000 طن ذرة و 1132 طن خشب زان و 12399 طن فول صويا و 1450 طن نواتج تقطير و 1364 طن زيت طعام و 4326 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 626 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 216 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4012 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122789 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 196652 طنًا .

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3827 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5687 شاحنة.

واستقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمرارًا لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

ونجح ميناء دمياط في استقبال السفينة (ONE MEISHAN)، التابعة للخط الملاحي (ONE) والتي ترفع علم اليابان و يبلغ طولها 366م، وبعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

ومن المنتظر أن تقوم بتفريغ عدد 1931 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط أن نجاح الميناء في استقبال السفن العملاقة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجًا لخطة التطوير.