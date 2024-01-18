بث مباشر.. صلاة بارامون عيد الظهور الإلهي من موقع معمودية المسيح بالأردن

الخميس 18/يناير/2024 - 01:15 م

تنقل “البوابة نيوز” البث المباشر لصلاة بارامون عيد الظهور الإلهي من موقع معمودية السيد المسيح، وخدمة صلاة تقديس الماء، من المغطس بنهر الأردن، بمناسبة حلول عيد الغطاس.

جدير بالذكر أن المغطس هو المكان الذي تعمد فيه السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في بيت عنيا في الأردن، حيث كان يوحنا يبشر ويعمد في الفترة الأولى من بشارته، وقد تم الكشف عن هذه المعلومات على اثر الحفريات الأثرية التي تمت على امتداد "وادي الخرار" منذ عام 1996، والأدلة الواردة في النص الإنجيلي، وكتابات المؤرخين البيزنطيين ومؤرخي العصور الوسطى، وكذلك الحفريات الأثرية التي أجريت مؤخراً، تبين أن الموقع الذي كان يوحنا المعمدان يبشر ويعمد فيه، بما في ذلك اعتماد السيد يسوع المسيح ، يقع شرقي نهر الأردن في الأرض المعروفة اليوم باسم المملكة الأردنية الهاشمية.



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