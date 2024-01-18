مداهمة مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش، ومشاركة قوة من مباحث قسم شرطة مركز الزقازيق، ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، وعضو فني من مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، اليوم الخميس، حملة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة الزقازيق.

تم خلال الحملة مداهمة مركز خاص لعلاج الإدمان، مكون من ٤ طوابق، يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وغير مستوفي للاشتراطات الصحية، ودون اتباع السياسات والمعايير الطبية الصحيحة لقانون الصحة النفسية، ويديره أشخاص غير مؤهلين، يقومون بمزاولة مهنة الطب البشري، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة في التخلص الآمن من النفايات، وغيرها مما يؤدي إلي إنتشار العدوي بين النزلاء.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن فريق التفتيش عثر علي ٣٥ شخص من المدمنين والمرضي النفسيين، محتجزين بالمركز، دون وجود أي فريق طبي أو إشراف طبي عليهم، وعدم توافر الاشتراطات الصحية طبقاً لقانون رعاية المرضى النفسيين، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم، برغم تقاضي مقابل مادي يصل إلى ٧٠٠٠ جنيه للفرد شهرياً على حد قولهم، وقامت قوات الشرطة باحتجاز ٣ من مشرفين المركز وتسليمهم لقسم الشرطة، وتشميع المركز، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم رقم ١٨٠٠ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، استمرار الحملات المكثفة علي المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة، وغيرها من المنشآت الغذائية والحيوية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمفتشي الحملة، ولجميع المشاركين في هذا العمل من مباحث التموين ورجال الشرطة، وفريق إدارة العلاج الحر وغيرهم، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.