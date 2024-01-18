أمم إفريقيا.. غينيا بيساو يصطدم بغينيا الاستوائية فى لقاء البحث عن النقاط الثلاث

يستضيف ملعب " الحسن واتارا"، افتتاح المجموعة الأولى فى تمام الرابعة من مساء اليوم، الذى يصطدم فيه منتخب غينيا بيساو، الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية، بنظيره غينيا الإستوائية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار .

ويسعى منتخب غينيا الإستوائية استغلال نتيجته الإيجابية فى الجولة الأولى بعد التعادل مع المنتخب النيجيرى، بهدف لكل فريق، وتحقيق الفوز أمام بيساو وتأمين تأهله للدور القادم أو على أقل تقدير وضع نفسه ضمن أفضل منتخب يحتل المركز الثالث.

ويأمل منتخب غينيا بيساو، تعويض هزيمته فى الجولة الأولى أمام منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، ومحاولة تحقيق فوز تاريخى فى أول مواجه مباشرة بينهما.