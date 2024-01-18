"تحديث الصناعة": استمرار خطة تطوير تكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظات الصعيد

يواصل مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التعاون المثمر، لتنفيذ خطة تطوير تكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظات الصعيد وبالأخص في محافظات قنا بناءً على الخطة المعدة لتطوير المزارعين ورفع كفاءة مزارع النباتات الطبية و العطرية.

وفي إطار هذا التعاون، تم عقد ورشتي عمل للتوعية بالتطبيقات الرقمية للخدمات التسويقية وتسجيل المزارعين بها بالتعاون مع شركة أجري كاش وهي منظومة الكترونية متكاملة لدعم المزارع من خلال تقديم خدمات التمويل والتقسيط والإرشاد والتسويق.

واستهدفت هذه الورشة حضور عدد كبير من أصحاب المزارع والتي حضر فيهما أكثر من ٧٠ مزارعا، حيث تم استعراض خدمات البرنامج التي يقدمها من خلال المنظومة المتكاملة التي تربط المزارع بكل أطراف المنظومة التى تلبى احتياجاته من تمويل بدون فوائد وتوفير مستلزمات الإنتاج من منظومة ري وشتلات وكيماويات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ومن ثم التسويق للمحصول بالإضافة لخدمات الدعم الفني والإرشادي لضمان اكتمال المنظومة.

كما تم عمل توعية للمزارعين على أهمية الزراعة الحيوية وأهمية الاهتمام باستخدام المبيدات والكيماويات والمغذيات الحيوية بالنسب المعتمدة للحصول على محصول ذو جودة عالية وآمن صحياً بهدف زيادة القيمة المضافة ومن ثم التوجه للتصدير، وذلك بحضور كلًا من الفريق التنفيذي للتكتلات ببرنامج التنمية المحلية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بمحافظة قنا والمسئول التنفيذي لإدارة التكتلات الاقتصادية بمركز تحديث الصناعة.