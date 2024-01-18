ضبط طالب حاول الامتحان بدلًا من شقيقه داخل لجنة إعدادية بالدقهلية

تمكن مسؤلى لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الخطيب الإبتدائية بشربين فى محافظة الدقهلية من ضبط طالب حاول الإمتحان بدلا من شقيقه باللجنة رقم 201 التابعة لإدارة شربين.

وفوجئ مسئولي اللجنة أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية، حضور الطالب أحمد ياسر محمد المتولى بدلا من شقيقه الطالب محمد ياسر محمد المتولى رقم جلوس ٥٤٠٦٤ بلجنة ٢٠١ بمدرسة الخطيب الابتدائية بإدارة شربين.

وجرى التحفظ على الطالب أحمد ياسر داخل اللجنة وإبلاغ الشرطة وتم عمل محضر إثبات حالة داخل اللجنة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكانت قد انطلقت اليوم الخميس، أولى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية والتى تستمر حتى ٢٥ يناير الحالى حيث أدى اليوم ١٠٨ ألف ٣٧٧ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية و١٥٧٩ طالب وطالبة بالاعدادية المهنية وطلاب التربية خاصة و ٦٢ طالب وطالبة بمدارس الصم وضعاف السمع و٤ طلاب بمدرسه النور للمكفوفين الامتحانات أمام ٥٩٠ لجنة بنظام البوكلت فى مادة اللغة العربية والخط والاملاء والذى بدء فى التاسعة صباحا حتى الحادية عشر والنصف لمدة ساعتين ونصف.

ومن جانبه، شدد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لمحاولات غش.

وأكد شعبان على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بكل هدوء ويسر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه شعبان بضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية المنعقدة طوال أيام الإمتحانات وغرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.