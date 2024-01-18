حملة إزالات بمدينة العريش للتصدي على التعديات على أملاك الدولة

قام اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش بحملة للتعدي على أملاك الدولة وفرض هيبتها، وذلك بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة والتعدي على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة.

ورافقه في الحملة سكرتير عام المجلس ومدير الإدارة الهندسية ومدير الشئون القانونية وإدارة المتابعة وإدارة الإشغالات والعلاقات العامة.

وقد تم استرداد أراض للدولة بالطريق الدائري القديم ومنطقة الشونة ومحيطها وتم إزالة أسوار بالأراضي الخاصه والمملوكه للدوله وإعادة الأراضي للدولة وفرض هيبتها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على أراضي وأملاك الدولة، كما تم استرداد أرض مملوكة للدولة تسليمها بمرفق المياه، حيث إن هذه الأراضي ملك مرفق المياه.