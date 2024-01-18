انحراف عجلة القيادة.. النيابة تستعلم عن حالة 6 مصابين في حادث أطفيح

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٦ أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي باتجاه أطفيح، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة للتحقيق، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت الفحوصات الأولية أن انحراف عجلة القيادة كان السبب وراء الحادث الذي نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

كانت الإدارة العامة للمرور الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة من المرور بالتنسيق مع مأمور مركز شرطة أطفيح مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ميكروباص ادي إلي إصابة ٦ أشخاص إصابات متفاوتة تم العمل على إزالة الحطام وتأمين المصابين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.