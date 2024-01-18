تفاصيل السجن المشدد والغرامة لربة منزل في بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة متهمين إلى محكمة الجنايات، وذلك لقيام "ثريا .ي"، و"علي .ع" بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي هو الطفلة "سهام .م " بقصد استغلالها جنسيا إذ اتفقا على أن تقوم المتهمة الأولى باستقطاب الطفلة المجني عليها وتقديمها للمتهم لممارسة الفاحشة معها نظير أجر، ونفاذا لاتفاقهم الإجرامي أوعزت المتهمة إلى المجني عليها بالحضور إلى شقتها حيث يوجد المتهم بقصد عرضها عليه، ولما راقت له ووافق على ممارسة الرذيلة معها وسوست إليها المتهمة لتوافق هي الأخرى على ذلك وأغرتها بمبلغ من المال مستغلة عسر حالها فتمكنا بهذه الوسيلة من استغلالها جنسيا.

وأضاف أمر الإحالة هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استدرجتها المتهمة إلى مسكنها، ووسوست لها بممارسة الفاحشة معه مقابل مبلغ من المال فقدمتها للمتهم الذي الذي قام بمواقعتها جنسيا.

وكشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية بأن تحرياته أكدت قيام المتهمة بإدارة مسكنها لأعمال الدعارة واستغلال النسوة لا سيما القاصرات منهم وتقديمهن إلى الرجال لممارسة الفحشاء معه نظير مقابل مادي، ونفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى مسكنها فضبطها والمتهم والطفلة المجني عليها.

وأضاف المقدم أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة استدرجت المجني عليها إلى شقتها لتقديمها إلى المتهم لمواقعتها جنسيا نظير أجر مادي أغرتها به، ولما واجه المتهمين والمجني عليها بذلك أقروا له بصحته.

وبعد إحالة أوراق القضية، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد الجندي بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مقدارها 200 ألف وقد سبق الحكم على المتهم الآخر.