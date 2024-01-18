110 ملايين دولار لاستكمال المشروع القومي للصوامع الحقلية

كشف اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 110 ملايين دولار، بهدف استكمال المشروع القومي للصوامع الحقلية.

وقال باسيلي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن قيمة القرض ستوجه بالكامل لشراء المعدات والآلات الخاصة بالصوامع الحقلية، والتي يستلزم شراءها بالدولار "مكون دولاري".

وأضاف رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن المشروع القومي للصوامع الحقلية يستهدف إقامة 60 صومعة جديدة على مستوي الجمهورية، وتم حتي الآن انشاء 6 منها، وجار العمل في باقي المواقع المستهدفة.

وأوضح باسيلي، أنه تم الانتهاء من ميكنة 22 صومعة على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الأولى من منظومة ميكنة الصوامع وربطها إلكترونيًا بشبكة معلوماتية موحدة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التشغيل التجريبي لها قبل بدء موسم حصاد القمح المحلي 2024.