بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات لخوض مباريات ودية.. صور

غادرت منذ قليل بعثة الزمالك، القاهرة في طريقها إلى الإمارات، وذلك لخوض بطولتين وديتين خلال فترة توقف الدوري المصري.

وضمت بعثة الزمالك التي غادرت منذ قليل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الودية الأولى خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير، وذلك بمشاركة فرق، الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري، الاتفاق السعودي.

فيما تبدأ البطولة الودية الثانية يوم 26 وتنتهي يوم 28 يناير، ويشارك الزمالك في البطولة الثانية التي يطلق عليها كأس دبي للتحدي برفقة فرق، أهلي جدة السعودي، ووهان الصيني، وفريق الرجاء المغربي.