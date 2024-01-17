ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار لإعداد تقرير حقوقي حول ممارسات إسرائيل في غزة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 18 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.. الرئيس يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة 
توجيهات رئاسية بتعزيز الاستثمارات الزراعية  المصرية بالدول الأفريقية
المتسترون على المجازر.. الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار لإعداد تقرير حقوقي حول ممارسات إسرائيل في غزة
إذلال وتصفية.. تجريد الرجال من ملابسهم.. احتجاز النساء في معسكر عناتوت.. وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء
أزمة ميناء بربرة.. الصومال يطالب وزراء الخارجية العرب بالتصدي لمخطط إثيوبيا
.. وواشنطن تضغط ضد مذكرة التفاهم بين أديس أبابا والإقليم الانفصالي
أزمة دبلوماسية.. ً باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران وتحتفظ بحق الرد
بطالة غير مسبوقة.. الصين تسجل أقل معدل نمو منذ 30 عامًا

غزة إسرائيل إيران