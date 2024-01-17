اقرأ غدًا في "البوابة".. الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار لإعداد تقرير حقوقي حول ممارسات إسرائيل في غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 18 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.. الرئيس يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة

توجيهات رئاسية بتعزيز الاستثمارات الزراعية المصرية بالدول الأفريقية

المتسترون على المجازر.. الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار لإعداد تقرير حقوقي حول ممارسات إسرائيل في غزة

إذلال وتصفية.. تجريد الرجال من ملابسهم.. احتجاز النساء في معسكر عناتوت.. وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء

أزمة ميناء بربرة.. الصومال يطالب وزراء الخارجية العرب بالتصدي لمخطط إثيوبيا

.. وواشنطن تضغط ضد مذكرة التفاهم بين أديس أبابا والإقليم الانفصالي

أزمة دبلوماسية.. ً باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران وتحتفظ بحق الرد

بطالة غير مسبوقة.. الصين تسجل أقل معدل نمو منذ 30 عامًا