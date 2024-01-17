بالفيديو.. دينا ودارين حداد أول الحاضرين في العرض الخاص لفيلم الملكة

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم الملكة في أحد سينمات التجمع الخامس، الذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم دينا وهالة صدقي وإلهام شاهين ورانيا يوسف ودارين حداد وغيرهم من النجوم.

فيلم "الملكة" من بطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.