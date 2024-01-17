ننشر تفاصيل استهداف المتورطين بقتل فردي شرطة في الدقهلية

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام، فى التوصل الى 3 عناصر إجرامية بعد قيامهم بقتل فردي شرط "شيخ خفراء بقرية كفر الحطبة، خفير نظامي من قوة إدارة البحث بفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، وذلك حال قيام الفردين بالمرور على طريق (شربين - دمياط الشرقي) أمام قرية بساط كريم الدين بنطاق مركز شربين وملاحظتهما توقف توك توك بستائر وقيام العناصر الإجرامية بإطلاق النيران تجاههما مما تسبب فى وفاتهما من بندقية آلية كانت بحوزة أحدهم، وباستهداف اماكن اخبتاء العناصر اطلقا النيران تجاه القوات مما تسبب فى مصرع 2 منهم وضبط قائد التوك توك والمركبة المستخدمة فى الحادث.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من بعض الأهالي بقرية بساط كريم الدين –دائرة المركز بقيام شخصان بالنزول من توك توك قيادة شخص ثالث على طريق (شربين – دمياط الشرقي) ثم اطلق ادهما عيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه خفيرين نظاميين كانا يستقلان دراجة ناري قيادة أحدهما حال توقفهما بجوار التوكتوك ولاذوا بالهرب بالتوك توك.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث وبالفحص تبين مصرع الخفير النظامي"السيد.س.م.ح"،34 عاما،من قوة فرع بحث بغرب الدقهلية، ومقيم عزبة الحمراء بندر بلقاس، على إثر إصابته بأعيرة نارية بالصدر والبطن والفخذ، وشيخ الخفراء بقرية الحطبة بشربين"السيد.ع.ا"،43 عاما، ومقيم قرية الحاج شربيني بأعيرة نارية بالبطن والظهر والفخذ.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد ضبطها ومرتكبيها برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائية ومباحث مركز شربين تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام.

وتوصلت جهود فريق البحث الى انه اثناء مرور شيخ الخفراء والخفير النظامي يستقلان دراجة نارية قيادة شيخ الخفراء شاهدا توك توك بـ"ستائر"، فقاما استيقافه بمحل الواقعة وكان يستقله أحد المطلوبين جنائيا وبحوزته بندقية آلية وقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاههما.

وأسفرت جهود فريق البحث الى تحديد ذلك الشخص، ويدعى "إسماعيل.إ.ع.خ"، وشهرته "سمعه" 30عاما، عاطل ومقيم قرية ميت النحال مركز دكرنس والسابق اتهامه فى 23 قضية والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا الجنائية والصادر ضده حكمين بالإعدام غيابيا بالسجن المؤبد فى عدد من القضايا.

جرى استهداف المتحري عن بمأمورية تحت إشراف قطاع الأمن العام بقيادة العميد أحمد الشربيني رئيس فرع الأمن العام بالدقهلية، حال تواجده بمسكن والدته بقرية ميت النحال مركز دكرنس ولدى وصول القوات بادر بإطلاق الاعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم اسكات مصدر النيران وتبين مصرعه .

كما تمكن فريق البحث من تحديد الشخصين اللذين كانا برفقه المتهم الاول وجرى إستهدافهما بمكان إختبائهما بنطاق محافظةالدقهلية ، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرع العنصر الثاني وعُثر بحوزته على بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية.

كما أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك التوك" المستخدمة فى الواقعة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة شربين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1253 لسنة 2024 جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.