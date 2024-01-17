فاتن حمامة.. في ذكرى رحيل "سيدة الشاشة العربية"

تمر اليوم ذكرى رحيل الفنانة فاتن حمامة "سيدة الشاشة العربية"، وهي تعدعلامة فنية بارزة في تاريخ السينما المصرية، ورائدة من رواد الفن في السينما، "نجمة القرن"، من أكثر الممثلات شهرة في الشرق الأوسط،هي سيدة القصر والأستاذة فاطمة... سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، منذ سن السادسة وهي تطل على جمهورها من خلال الشاشة الصغيرة، فكان أول أفلامها "يوم سعيد"مع الفنان محمد عبد الوهاب لتتوالى أعمالها بعدها.



فاتن حمامة هي ابنة محافظة الدقهلية ولدت في 27 مايو 1931 م، حاصلة على بكالوريوس من المعهد العالي للتمثيل، تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار 1947م، وأنجبت منه ابنتها نادية، ثم انفصلا، وتزوجت الفنان عمر الشريف، وبعد انفصالهما تزوجت من الطبيب محمد عبد الوهاب وظلت معه حتى وفاتها.

في الخمسينيات والستينيات أي في العصر الذهبي للسينما، قدمت سيدة الشاشة أعظم أعمالها مثلا "موعد مع الحياة، الأستاذة فاطمة، دعاء الكروان، سيدة القصر"، وحصدت جوائزعديدة عن فيلم "دعاء الكروان" قصة عميد الأدب العربي طه حسين من إخراج هنري بركات، ويعد من أفضل الأفلام التي قدمتها السينما المصرية.

في عام 1991، حققت فاتن حمامة نجاحا كبيرا على الشاشة الصغيرة، في مسلسل " ضمير أبلة حكمت "، من إخراج إنعام محمد علي، وقصة سيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، وقدمت فيه دور المعلمة" حكمت هاشم "التي تواجه عدة عقبات أثناء تأديتها لمهنتها.

وظلت فاتن حتى آخر أعمالها مسلسل" وجه القمر "عام 2000، صاحبة أعلى أجر على صعيد الفنانات في مصر.

في 17 يناير من عام 2015، رحلت فاتن عن عالمنا، محملة بمحبة الجماهير العربية، عن عمر ناهز 83 عاما، وشيعها الجمهور في جنازة مهيبة حضرها آلاف المصريين.