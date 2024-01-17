جوتيريش يحذر من "كارثة" في حال اندلاع مواجهة شاملة بين إسرائيل ولبنان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن أي "مواجهة شاملة" بين إسرائيل ولبنان ستكون "كارثية تماما".

جاء ذلك في خطاب له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، حيث أكد جوتيريش على دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ ذلك الحين تبادلا يوميا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وقال جوتيريش إن "اتساع رقعة (القتال) الذي نشهده، وخطر اندلاع مواجهة شاملة في لبنان سيكونان أمرا كارثيا تماما. علينا تجنّب ذلك مهما كان الثمن".

كما يسود التوتر بسبب هجمات ينفذها المتمردون اليمنيون الحوثيون على سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن وقف إطلاق النار سيساعد على تجنّب المزيد من الفوضى.

وقال "من المهم للغاية التعامل مع الوضع الإنساني في غزة. التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني هو أمر غاية في الأهمية".

وكرّر جوتيريش دعوته إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وقال: "أعتقد أن الوضع الحالي أظهر بأن حل الدولتين هو الطريقة الأساسية لحل هذه المشكلة".

يثير خطاب جوتيريش مخاوف من اتساع رقعة الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث يخشى أن يؤدي تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله إلى اندلاع مواجهة شاملة بين البلدين.

وتأتي هذه المخاوف في ظل التوتر المتزايد في المنطقة، حيث تتعرض إسرائيل لهجمات من المتمردين الحوثيين في اليمن، بينما تواجه لبنان تهديدات من حزب الله المدعوم من إيران.

ويدعو جوتيريش إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، حيث تسببت الحرب في مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين.