رئيس جامعة بورسعيد يستقبل لجنة اعتماد مراكز التدريب على أساسيات التحول الرقمي

استقبل الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، لجنة تجديد الاعتماد الخاص بمركز التدريب بالجامعة على شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وأشادت اللجنة بمركز التدريب بجامعة بورسعيد وبالمجهود المبذول من المدربين على شهادة أساسيات التحول الرقمي ومراقبي الاختبارات والاداريين بالمركز.



ومن جانبه، رحب رئيس الجامعة باللجنة، مؤكدا أن الجامعة تبذل أقصى جهد في تطوير مركز التدريب بالإضافة إلى البحث في كل ما هو جديد للارتقاء بملف التحول الرقمي داخل الجامعة.

وأشارت الدكتور راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية تطبيق شهادة أساسيات التحول الرقمي على جميع طلاب الدراسات العليا حيث انها شهادة قومية وتعتبر بمثابة شهادة لمحو الأمية الإلكترونية وأصبحت ضرورة ملحة لجميع طلاب الدراسات العليا بجميع التخصصات بالجامعة.