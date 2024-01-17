تساقط الثلوج يضرب شمال فرنسا

ضربت موجة من الثلوج والبرد الشديد شمال فرنسا، اليوم الأربعاء، بسبب وصول منخفض جوي يُعرف ب"إيرين".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" إنذار الثلج البرتقالي (وهو مستوى متقدم) لمواجهة الثلوج في 25 إقليما فرنسيا، بما في ذلك العاصمة باريس وإقليم "إيل دو فرانس".

ومن المتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى 20 سم في إقليم "أو دو فرانس"، حسبما أفادت الارصاد الجوية.

وتسببت الثلوج في تعطيل حركة المرور في العديد من المناطق الشمالية من البلاد، حيث قررت السلطات المحلية تعليق حركة المرور وخاصة بالنسبة للحافلات المدرسية وبين المدن.

وأوصت شرطة باريس مواطني إقليم "إيل دو فرانس" بالعودة إلى منازلهم قبل الساعة السابعة مساء بتوقيت باريس، وخاصة الذين يسلكون دائما "الطرق الرئيسية السريعة" بتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة.

وقال وزير التحول البيئي كريستوف بيشو في تصريحات اليوم الاربعاء "نراقب الوضع. خلال النهار، نواجه موجة معتدلة على جزء كبير من البلاد، لكن لدينا توقعات هذا المساء تشير إلى احتمال تساقط ثلوج بشكل كثيف".

وأفادت الأرصاد الجوية بأن الكتلة الثلجية سوف تتجه على مدار اليوم تدريجيا نحو جنوب البلاد هذا المساء وغدا الخميس.

على عكس ذلك، يسود طقس دافئ في جنوب غرب فرنسا، ففي جبال البرانس الأطلسية، بلغت درجة الحرارة الصغرى 16.8 درجة مئوية وهي رابع أعلى درجة حرارة مسجلة خلال هذه الفترة.

وبشكل عام، يشهد جنوب أوروبا درجات شديدة الحرارة في منتصف شهر يناير.

يتسبب تساقط الثلوج في تعطيل حركة المرور والخدمات العامة في شمال فرنسا، حيث تتوقع الأرصاد الجوية أن تصل سماكة الثلوج إلى 20 سم في بعض المناطق.

وعلى الرغم من ذلك، يسود طقس دافئ في جنوب غرب فرنسا، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى 16.8 درجة مئوية في جبال البرانس الأطلسية.