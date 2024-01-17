المشدد 5 سنوات لسائق هتك عرض طفل بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفل في المطرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ا.ع سائق قام بالإمساك بالطفل م.ج وملامسة مناطق عورته مستغلا صغر سنة وتواجده بمفرده، وتحسس جسده كرهًا عنه وقام بهتك عرضه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قسم شرطة المطرية تلقي بلاغا من أسرة الطفل وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

القت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وأنه عرض المجني عليه الطفل شراء حلوي له، لإخذه بعيدا عن أعين المارة وهتك عرضه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.