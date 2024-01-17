القاصد يتابع سبل تفعيل الدفع الإلكترونى بجامعة المنوفية الأهلية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية والدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى للجامعة المحاسب أسامه الشربينى المدير الإقليمى قطاع شبكة الفروع بنك قطر الوطنى الأهلى QNB والوفد المرافق له.

ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع سبل تفعيل الدفع الإلكترونى وأنظمة الدفع المتاحة وذلك للتيسير على الطلاب الملتحقين بجامعة المنوفية الأهلية، فى ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتطبيق تحصيل قيمة المصروفات الدراسية، من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق حسابات بنكية لدى البنوك تابعة للجامعات، أو خدمة الدفع عن طريق نظام "فوري"، أو الدفع من خلال إصدار بطاقات دفع إلكتروني مجاني للطلاب تيسّر عليهم عملية السداد للرسوم الدراسية، أو السداد باستخدام ماكينات أو من موقع الجامعة الإلكتروني.

وأكد رئيس الجامعة على تذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب وأهمية التعاون البناء بين الطرفين لتيسيير كافة السبل المتاحة أمام الطلاب وتقليل التكاليف والرسوم المفروضة على المعاملات المالية، مع توفير الوقت والجهد على الطلاب، وتم الاتفاق على تقديم مذكرة مرفق بها كافة الخطوات اللازمة والرسوم المطلوبة وعرضها على رئيس الجامعة لاتخاذ القرار النهائى.