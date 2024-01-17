بمشاركة 60 عالمًا.. مبادرة للجامعة الألمانية للارتقاء بجودة البحث العلمي في مصر

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة، لقاء ضم 60 عالمًا بارزاً كل في تخصصه العلمي من مختلف الجامعات والهيئات والكيانات العلمية البحثية من كافة محافظات مصر الحاصلين على جائزة مؤسسة الكساندر فون هومبولدت الألمانية المرموقة، طبقاً للمبادرة التي أطلقها الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة بهدف التعاون في الارتقاء بجودة البحث العلمي في مصر وتطوير البنية التحتية له وتعزيز التعاون بين العلماء بما يتحقق معه نتائج إيجابية تدعم الباحثين فى مجالات علمية تطبيقية تبادلية مختلفة تتيح لهم الحصول على أفكار لأبحاثهم العلمية بما يثري البحث العلمي وتطبيقاته المتنوعة وتتماشى مع الخطة الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030.

استهل اللقاء، بكلمة للدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة استعرض خلالها مسيرة الجامعة لمدة 21 عاماً استطاعت خلالها تحقيق رؤيتها في إتاحة التعليم العالي الألماني للطلاب بمصر وبالعديد من الدول العربية والدولية والذي يرتكز على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمي طبقاً لمعايير التعليم العالي بدولة ألمانيا، وإتاحة الفرصة لكافة أبناء الوطن من النابغين الالتحاق بها ودعمتهم بتقديم منح كاملة لهم، مؤكداً أن الجامعة بمثابة بوتقة واحدة تزخر بالعلماء أعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلى أن تلك المبادرة تعكس التزام الجامعة الألمانية بتعزيز ثقافة الانفتاح والشمولية وتبادل الأفكار والتعاون في المجتمع العلمي، وتعزيز البحوث المتعددة التخصصات، بما يساهم في التحول النموذجي نحو مجتمع علمي أكثر ترابطًا وتعاونًا تتلاقي فيه هذه العقول اللامعة، التي تهدف إلى التعاون الفعال، والرؤى المشتركة، والحلول المستدامة.

وأضاف الدكتور حجازى أن فعاليات عمل الملتقى الذى شارك في حضوره الدكتور إباء الحصري سفير مؤسسة الكسندر فون همبولدت بمصر، شهدت عقد 4 جلسات نقاشية متخصصة متوازية التوقيت لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التكامل والتشارك والعمل الجماعي، واختصت الجلسة النقاشية الأولى بمجال التكنولوجيا الحيوية وعلم المناعة والكائنات الدقيقة وأدارتها الدكتورة رشا حنفي وكيل كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية لشئون الطلاب وأستاذ الكيمياء الصيدلية التحليلية بالجامعة - والثانية عن مجال الصيدلة والعلوم الطبيعية أدارها الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية - والثالثة عن الهندسة الكهربائية و الميكانيكية وعلوم الحاسوب ادارها الدكتور طلال الشبراوي الأستاذ بكلية هندسة و تكنولوجيا المعلومات - الرابعة تناولت مجال هندسة المواد والهندسة المدنية و المعمارية ادارها الدكتور محمد عبد الغني سالم الأستاذ بكلية هندسة و تكنولوجيا المعلومات.

وانبثق عن المشاركين في تلك اللجان بعض التوصيات الهامة ومنها التوافق على الشراكة في مشروعات بحثية والإشراف المشترك للرسائل العلمية.

وفى ختام كلمته سلط الدكتور حجازى الضوء على علماء الجامعة الألمانية بالقاهرة الحاصلين على جائزة همبولدت يتقدمهم الأستاذ الدكتور أشرف منصور، وكل من الأساتذة الدكاترة أشرف عبادي، رئيس قسم الكيمياء الصيدلية ، محمد عبد الغني سالم - طلال الشبراوي الأساتذان بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، ورشا حنفي وكيل كلية الصيدلة والسيدة الوحيدة الحاصلة على تلك الجائزة بالجامعة الألمانية .

يذكر ان جائزة همبولدت، سميت بهذا الأسم نسبة إلى عالم الطبيعة والمستكشف الروسي الراحل ألكسندر فون هومبولت تكريماً له، وهي جائزة تمنحها مؤسسة ألكسندر فون هاومبولت بألمانيا للباحثين والعلماء المشهورين دوليًا الذين يعملون خارج ألمانيا تقديراً لإنجازاتهم البحثية طوال حياتهم في مجالات متعدّدة مثل الطب، وعلم الأحياء، والكيمياء، والفيزياء، وعلوم الرياضيات، والهندسة، وعلوم الحاسب الآلي، والفلسفة، والتاريخ، والاقتصاد، وعلم الإدارة، وعلم النفس، وعلم النفس التنظيمي.

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