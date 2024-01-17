"العمل": ندوة توعية فى مجال المساواة بين الجنسين للعمال بالقاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة من خلال إدارة شئون المرأة ووحدة المساواة بين الجنسين، ندوة للتوعية فى مجال المساواة بين الجنسين وصحة المرأة، وذلك بمقر مركز تدريب مهنى شهداء كتيبة 103 (الشرابية سابقا).

وتناولت الندوة عدة موضوعات منها:

- أهمية تنظيم الأسرة في بداية الزواج.

- أهمية فحص ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض المعدية والوراثية.

- أهمية التغذية في مرحلة الإنجاب.

- المساواة بين الجنسين للقضاء علي التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة ومجالات العمل من خلال ضمان الحق في العمل.

وجاء ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لنشر التوعية بالحقوق والواجبات بين العاملين بممختلف المنشآت وكذلك التميكن الاقتصادى للمراة وتفعيل دور أجهزتها التابعة لتحقيق هذا الهدف، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول دور المراة الهام فى تحقيق أهداف التنمية للمجتمع كعنصر اساسى، وأهمية تمكينها إقتصادياً لتحقيق هذا الدور، وتوفير كافة السبل لدعمها، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين فى مختلف المنشآت العاملة بالمحافظات.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة شارك فيها سهام ابراهيم مديرادارة شؤون المرأة، والدكتورة علياء مصطفي مدير المركز، والدكتورة نجلاء فوزي مدير الثقافة الصحية فى ادارة تنظيم الاسرة، وثناء عبد الفتاح مسؤول إعلام بالصحة.

وأكد استمرار عمليات التوعية والتثقيف للمراة العاملة وأصحاب الأعمال داخل المنشآت بالمساواة بين الجنسين فى مختلف الحقوق والواجبات وأثر ذلك على توفير مناخ عمل آمن ومستقر وتحقيق مزيد من الإنتاجية، وذلك فى إطار تطبيق معايير العمل الدولية، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة.

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