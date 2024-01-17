محمد عفيفي مديرا للدعوة والإعلام الديني ببورسعيد

أصدر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا، اليوم الأربعاء، بتعيين الشيخ محمد مصطفى محمد محمد عفيفي، في منصب مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني في بورسعيد.

وتضمن القرار تعيين الشيخ محمد عفيفي في هذه الوظيفة القيادية لمدة عام من تاريخ صدور القرار في يناير عام 2024، وذلك بناء على ما انتهت إليه لجنة الوظائف القيادية بالأزهر الشريف.

ومن جانبه، وجه الشيخ محمد عفيفي، خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة شيخ الأزهر الشريف على الثقة التي أولاها له في تمثيل الأزهر الشريف في مجال الدعوة والإعلام الديني على أرض بورسعيد، مُعاهدا الله تعالى أن يبذلى أقصى ما في وسعه من جهده لخدمة الدين الحنيف وتعليم أمور الدين وأحكامه وتصحيح المفاهيم الخاطئة خاصة بين الشباب.