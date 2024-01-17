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الأربعاء 17 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق 47 منشأة وضبط 4064 حالة إشغال متنوع بـ 7 أحياء داخل الإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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شنت مجموعة من الأحياء داخل محافظة الإسكندرية وهم منتزه ثان وشرق والجمرك والعجمي وغرب وعامرية أول ومركز ومدينة برج العرب مجموعة من الحمالات التي سفرت عن غلق عدد 47 منشأة، والتحفظ على عدد 4064 حالة إشغال متنوع.

كما تم تحرير عدد 1439 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ و 211 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر ب 257 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

وجاء ذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء، وذلك ضمن خطة محافظة الإسكندرية وتحت قيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الاشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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