"أسوشيتد برس": دافوس يستضيف جوتيريش وكبار دبلوماسيي أمريكا وإيران

سلطت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، الضوء على فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقد حاليًا في مدينة دافوس بسويسرا، حيث جلس كبار الدبلوماسيين من إيران والولايات المتحدة لإجراء محادثات عامة ومنفصلة وجهًا لوجه، بينما ألقى الأمين العام للأمم المتحدة وزعماء فرنسا والأرجنتين وإسبانيا خطابات أمام المشاركين في جلسات رفيعة المستوى.

وذكرت الوكالة - في تقرير نشرته حول هذا الشأن - أن تجمع النخبة في منتجع دافوس السويسري للتزلج يتجه نحو الاهتمام بالمخاوف البيئية والمناخية التي أثارت نداء تلو الآخر من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لكي يجتمع العالم، ويتخذ إجراءات أكثر اتحادًا ضد ظاهرة الاحتباس الحراري، بعد الوصول إلى رقم قياسي في حرارة الطقس في 2023.

وأوضحت الوكالة، أنه من المتوقع أن يتحدث الخبراء وصناع السياسات خلال الجلسات القادمة حول قضايا مثل ضمان الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد النفايات البلاستيكية والبحث عن طرق؛ للحفاظ على الحياة على الأرض، وسط التهديدات المتزايدة للتنوع البيولوجي.

