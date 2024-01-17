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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية
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أجرى الدكتور  محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية جولة تفقدية جديدة لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الأول بـ عدد 167 لجنة تستقبل 28  الف طالب وطالبة على مستوى المحافظة

جاء ذلك  فى اطار تعليمات دكور  رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية بشأن انتظام العملية الإمتحانية
 بدأت الجولة  بزيارة مدرسة الشهيد عمرو وهيب الاعدادية بنات التابعة لادارة شمال التعليمية والتي تضم لجنة الاعلام الرسمية المتميزة للغات كما تفقد مدرسة الطائف الرسمية للغات حيث أدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف  .
وأطمأن وكيل الوزارة علي سير الامتحانات وسط أجواء  هادئة حيث جاءت أسئلة العلوم واضحة وخالية من  الغموض وفي مستوي الطالب  وشاملة جميع فقرات المنهج وفق مواصفات الورقه الامتحانيه   .
واكد " بحيري " علي تحقيق الانضباط بجمبع اللجان وتوافرالمناخ التربوي الملائم وبما يصب في صالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية

كان وكيل الوزارة يرافقة د. سامي فضل وكيل المديرية قد تفقدا فى الساعات الاولي من صباح اليوم المطبعة السرية للاطمئنان علي عملية توزيع الاسئلة والتاكد من سلامة وصولها الي الادرات التعليمية الي جنب الالتزام بفتح مظاريف الاسئلة فى الوقات التى تم تحديدها من قبل الوزراة.

الإعلام الرسمي الإسماعيلية التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية توزيع الاسئلة