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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تعليم شمال سيناء" يحصد المركز الثالث جمهوريا في القضية الفلسطينية تحت إشراف توجيه عام الاقتصاد المنزلي

تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء يحصد المركز الثالث جمهورى في القضية الفلس
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حصد تعليم شمال سيناء المركز الثالث جمهورى في القضية الفلسطينية تحت إشراف توجيه عام الاقتصاد المنزلي، وذلك تحت إشراف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء.

وقد هنأ وكيل تعليم شمال سيناء وزير التربية والتعليم  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعمه الكامل والمستمر للعملية التعليمية بالمحافظة.

كما هنأ وكيل الوزارة  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لحرصه على تقديم العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب على أكمل وجه ممكن وعلى أن تظهر المحافظة بالمظهر اللائق والتقدم المستمر، وذلك لحصول تعليم شمال سيناء على المركز الثالث جمهورى في القضية الفلسطينية تحت إشراف توجيه عام الاقتصاد المنزلي.

كما أشاد وكيل الوزارة بجهود حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة هيام محمد الموجه العام للاقتصاد المنزلي بالمديرية.

وحصد تعليم شمال سيناء المركز الخامس  جمهوري في التراث الشعبي، كما حصد تعليم شمال سيناء المركز السابع جمهوري في النظافة الشخصية.

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