كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حركة مرورية كثيفة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، مع انتشار الأجهزة الأمنية في كافة الشوارع والميادين لمراقبة الوضع المروري على مدار 24 ساعة وضبط سائقي السيارات المخالفين.

كما ظهرت كثافة حركة المرور أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق القادم من المناطق إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وجميع شوارع العاصمة قادمة من الطرق السريعة.

وشهدت المحاور المؤدية لشوارع وسط البلد بالقاهرة ازدحاما مروريا متوسطا أدى إلى شل حركة المرور بشكل كامل.

وعلى سائقي السيارات تجنب هذه المحاور، بسبب الزحام الشديد والتوقفات المرورية، كما شهدنا في شارع البحر الأعظم، حالة من التدفق المروري من منطقة الدقي إلى ميدان الجلاء.

بينما شهد طريق المريوطية الدائري المتجه من الصحراء إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي؛ وحتى حدائق الأهرام حتى ميدان الرماية، وطريق نزلة المسعدة الدائري بمحافظة القليوبية حتى المرج والسلام يتمتعان بحركة مرورية سلسة.

وشاهدوا محور صفط اللبن يتجه من الطريق الدائري إلى شارع السودان، وانتظام حركة المرور، وكذلك كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية، وحالة الري في محيط ميدان النهضة، الوصول إلى الإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي وصولاً إلى المهندسين.

كما شهد شارع الجامعة العربية، وشارع السودان في الاتجاهين، وميدان الدقي؛ كثافات متحركة، حيث ارتفعت الكثافات بميدان الجيزة، وشهد محور 26 يوليو المتجه من المهندسين إلى أكتوبر كثافات متحركة.