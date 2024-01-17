بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة لتفقد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمعاهد المحافظة، رافقه خلال الجولة الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، حيث تفقد المحافظ بالمعهد الأزهري بنين بجوار مسجد ناصر ببنها، والمعهد الأزهري بنات بجوار عيادات كمال الدين حسين.

وحرص اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، خلال الجولة، على استطلاع رأي الطلاب في مستوى الامتحان وما إذا كان يتضمن أية نقاط خارج المقررات الدراسية، كما اطمأن علي توافر الأدوية الطبية اللازمة داخل الصيدليات، كما تفقد مركز الاختبارات بالمنطقة.

وعلى جانب آخر، أضاف الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن إجمالي عدد الطلبة والطالبات بلغ 12.490 طالب وطالبة، موزعين على 146 لجنة، منها 107 لجان للشهادة الابتدائية، و39 لجنة للشهادة الاعدادية يؤدون الامتحانات فى مادتى اصول الدين والعلوم للشهادة الاعدادية ومادتى التربية الاسلامية والدراسات الاجتماعية للشهادة الابتدائية.

كما تفقد محافظ القليوبية انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، حيث تفقد مدارس الشهيد مدحت طلعت حسن الرسمية، ومدرسة ناصر الإعدادية، رافقه خلال الجولة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، ومحمد عبد الحميد مرعي رئيس مدينة بنها.

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه انطلقت اليوم الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية، إذ يؤدي 113 ألف طالب الامتحانات في 440 لجنة، فيما يؤدي 1889 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 9 لجان و6 طلاب مكفوفين في لجنة واحدة و50 طالبًا من ضعاف السمع والصم في 4 لجان، امتحان مادة اللغة العربية.

جولة المحافظ

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