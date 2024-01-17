القاهرة الإخبارية: الجيش الأردني أرسل 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

أكدت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، ان الجيش الأردني أرسل 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة برا وهذه الشاحنات محملة بمواد غذائية وطبية، وذلك في إطار حرص الأردن على إرسال مستلزمات الشتاء في ظل هذه المعاناة.

وأضافت خلال برنامج "صباح جديد" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حرصا ملكيا على استدامة إرسال المساعدات برا وجوا إلى قطاع غزة والضفة الغربية، ومسبقا كان هناك تعاون بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي ومن خلالها أصبح هناك مساعدات ترسل إلى غزة برا وذلك من أجل محاولة إيجاد منافذ لمساعدة أهالي القطاع في ظل هذه الأزمة الكبيرة.

وتابعت أن أهل غزة بحاجة إلى مواد أساسية من المستلزمات الحية في ظل وجود فصل الشتاء.