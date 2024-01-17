طقس دافئ على جنوب سيناء.. والعظمى 14 درجة بسانت كاترين

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 24 درجة والصغرى 15 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلومترًا على الساعة، العظمى بمدينة سانت كاترين 14 درجة، والصغرى واحد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 21.

طابا الصغرى 11 والعظمى 18.

كاترين الصغرى واحد والعظمى 14.

طور سيناء الصغرى 11 والعظمى 21.

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أن هناك ارتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (٤:٢ درجة مئوية )

ليسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما متوقع غدا سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٠ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٠ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٤ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٠ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية