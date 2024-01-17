محافظ الجيزة يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات

يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ جولة محافظ الجيزة الساعة التاسعة صباحًا بمدرسة العجوزة الإعدادية بنات بشارع عبد المنعم رياض بالعجوزة، ثم مدرسة هشام شتا بشارع الهرم بالعمرانية بجوار قسم الطالبية.

حيث أنهت محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 / 2024.

وبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية ٢٠٠ الف و ٨٥ طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( ٦٩٨ ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.



ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.